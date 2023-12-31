РФ вигадала виправдання обстрілу Харкова — реакція ГУР

Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: PAP/Ukrinform

Росія стверджує, що в готелі, що постраждав від обстрілу, в Харкові нібито були ліквідовані представники ГУР МО України. У самому ГУР спростовують жалюгідні заяви росіян.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Читайте також:

Чи постраждали представники ГУР під час обстрілу Харкова 30 грудня

За словами Юсова, окупанти цілилися виключно на цивільних об'єктах у Харкові, і жоден працівник ГУР не постраждав.

"Ця заява російських офіційних осіб - це фактичне визнання у скоєнні нових воєнних злочинів Росією. В останніх атаках на Харків ворог навмисно націлився на цивільні об'єкти та інфраструктуру, не вразивши жодної військової мети і не завдавши шкоди жодному співробітнику ГУР", — наголошує Юсов.

Він також заявив, що інші твердження росіян є брехнею та ворожою пропагандою, і що винних буде покарано.

Обстріл Харкова 30 грудня та жалюгідна заява Росії

Увечері 30 грудня російські війська обстріляли центр Харкова, пошкодивши готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Тієї ж ночі вони атакували Харків з використанням "шахедів", вразивши центр міста. Внаслідок цих обстрілів постраждали 28 осіб, у тому числі двоє дітей віком 14 та 16 років та один іноземець.

Міноборони РФ вигадала цинічне виправдання обстрілів Харкова, заявивши, що це була помста за атаки на Бєлгород. Вони також стверджували, що в готелі "Kharkiv Palace" було знищено членів ГУР та ЗСУ.

Заява командира підрозділу "Чилі"

Командир підрозділу Чилі Сергій заявив, що під час атаки на Харків, жоден співробітник ГУР не постраждав. При цьому він звернувся до самих росіян.

"Всі влучення були по інфраструктурі міста, по житлових будинках, по готелю, але не по військовому об'єкту. Ваші всі заяви — це плід хворих фантазій людей, які живуть у паралельній реальності", — говорить він.

Нагадаємо, що у Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері, 30 грудня.

Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли місто. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих внаслідок атаки на місто.

Незабаром стало відомо, що внаслідок удару по Харкову госпіталізовано вісім осіб.