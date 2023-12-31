РФ выдумала оправдание обстрелу Харькова — реакция ГУР
Россия утверждает, что в пострадавшей от обстрела гостинице в Харькове якобы были ликвидированы представители ГУР МО Украины. В самом ГУР опровергают жалкие заявления россиян.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
Пострадали ли представители ГУР во время обстрела Харькова 30 декабря
По словам Юсова, оккупанты целились исключительно по гражданским объектам в Харькове, и ни один работник ГУР не пострадал.
"Это заявление российских официальных лиц - это фактическое признание в совершении новых военных преступлений Россией. В последних атаках на Харьков враг намеренно нацелился на гражданские объекты и инфраструктуру, не поразив ни одной военной цели и не причинив вреда ни одному сотруднику ГУР", — подчеркивает Юсов.
Он также заявил, что другие утверждения россиян являются ложью и вражеской пропагандой, и что виновные будут наказаны.
Обстрел Харькова 30 декабря и жалкое заявление России
Вечером 30 декабря российские войска обстреляли центр Харькова, повредив отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. В ту же ночь они атаковали Харьков с использованием "шахедов", поразив центр города. В результате этих обстрелов пострадали 28 человек, в том числе двое детей в возрасте 14 и 16 лет и один иностранец.
Минобороны РФ придумало циничное оправдание обстрелов Харькова, заявив, что это была месть за атаки на Белгород. Они также утверждали, что в отеле "Kharkiv Palace" были уничтожены члены ГУР и ВСУ.
Заявление командира подразделения "Чили"
Командир подразделения “Чили” Сергей заявил, что во время атаки на Харьков, ни один сотрудник ГУР не пострадал. При этом он обратился к самим россиянам.
"Все попадания были по инфраструктуре города, по жилым домам, по отелю, но не по военному объекту. Ваши все заявления — это плод больных фантазий, живущих людей в параллельной реальности", — говорит он.
Напомним, что в Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.
Позже стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли город. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.
После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в результате атаки на город.
Вскоре стало известно, что в результате удара по Харькову госпитализировано восемь человек.
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