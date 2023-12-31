РФ выдумала оправдание обстрелу Харькова — реакция ГУР

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: PAP/Ukrinform

Россия утверждает, что в пострадавшей от обстрела гостинице в Харькове якобы были ликвидированы представители ГУР МО Украины. В самом ГУР опровергают жалкие заявления россиян.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Пострадали ли представители ГУР во время обстрела Харькова 30 декабря

По словам Юсова, оккупанты целились исключительно по гражданским объектам в Харькове, и ни один работник ГУР не пострадал.

"Это заявление российских официальных лиц - это фактическое признание в совершении новых военных преступлений Россией. В последних атаках на Харьков враг намеренно нацелился на гражданские объекты и инфраструктуру, не поразив ни одной военной цели и не причинив вреда ни одному сотруднику ГУР", — подчеркивает Юсов.

Он также заявил, что другие утверждения россиян являются ложью и вражеской пропагандой, и что виновные будут наказаны.

Обстрел Харькова 30 декабря и жалкое заявление России

Вечером 30 декабря российские войска обстреляли центр Харькова, повредив отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. В ту же ночь они атаковали Харьков с использованием "шахедов", поразив центр города. В результате этих обстрелов пострадали 28 человек, в том числе двое детей в возрасте 14 и 16 лет и один иностранец.

Минобороны РФ придумало циничное оправдание обстрелов Харькова, заявив, что это была месть за атаки на Белгород. Они также утверждали, что в отеле "Kharkiv Palace" были уничтожены члены ГУР и ВСУ.

Заявление командира подразделения "Чили"

Командир подразделения “Чили” Сергей заявил, что во время атаки на Харьков, ни один сотрудник ГУР не пострадал. При этом он обратился к самим россиянам.

"Все попадания были по инфраструктуре города, по жилым домам, по отелю, но не по военному объекту. Ваши все заявления — это плод больных фантазий, живущих людей в параллельной реальности", — говорит он.

Напомним, что в Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.

Позже стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли город. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в результате атаки на город.

Вскоре стало известно, что в результате удара по Харькову госпитализировано восемь человек.