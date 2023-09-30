РФ запустила по Україні "Шахеди": яка ситуація зараз, 30 вересня

Загроза дронових ударів. Фото: google.com

Увечері, 30 вересня, російські військові, імовірно, запустили ударні дрони типу "Шахед" по Україні. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу.

Про це йдеться у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

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Загроза дронових ударів 30 вересня

У Повітряних силах закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про пуски "Шахедів"

Моніторингові канали повідомляють, що дрони були запущені із окупованого Криму.

Повідомлення про пуски "Шахедів"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Миколаїв невідомим типом ракет.