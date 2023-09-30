РФ запустила по Україні "Шахеди": яка ситуація зараз, 30 вересня

РФ запустила по Україні "Шахеди": Повітряні сили попереджають про небезпеку
Увечері, 30 вересня, російські військові, імовірно, запустили ударні дрони типу "Шахед" по Україні. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу.
Про це йдеться у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Загроза дронових ударів 30 вересня
У Повітряних силах закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що дрони були запущені із окупованого Криму.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Миколаїв невідомим типом ракет.