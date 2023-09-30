РФ запустила по Украине "Шахеды": какая ситуация сейчас, 30 сентября

Угроза дроновых ударов. Фото: google.com

Вечером, 30 сентября, российские военные предположительно запустили ударные дроны типа "Шахед" по Украине. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе.

Об этом говорится в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Угроза дроновых ударов 30 сентября

В Воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Сообщение о пусках "Шахедов"

Мониторинговые каналы сообщают, что дроны были запущены из оккупированного Крыма.

Сообщение о пусках "Шахедов"

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Николаев неизвестным типом ракет.