РФ запустила по Украине "Шахеды": какая ситуация сейчас, 30 сентября

РФ запустила по Украине "Шахеды": Воздушные силы предупреждают об опасности
Вечером, 30 сентября, российские военные предположительно запустили ударные дроны типа "Шахед" по Украине. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе.
Об этом говорится в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Угроза дроновых ударов 30 сентября
В Воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что дроны были запущены из оккупированного Крыма.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Николаев неизвестным типом ракет.