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РФ запустила по Украине "Шахеды": Воздушные силы предупреждают об опасности

30 сентября 2023 20:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
РФ запустила по Украине "Шахеды": какая ситуация сейчас, 30 сентября
Угроза дроновых ударов. Фото: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером, 30 сентября, российские военные предположительно запустили ударные дроны типа "Шахед" по Украине. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе.

Об этом говорится в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

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Угроза дроновых ударов 30 сентября

В Воздушных силах призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Вероятные пуски ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Сообщение о пусках "Шахедов"
Сообщение о пусках "Шахедов"

Мониторинговые каналы сообщают, что дроны были запущены из оккупированного Крыма.

Сообщение о пусках "Шахедов"
Сообщение о пусках "Шахедов"

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Николаев неизвестным типом ракет. 

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