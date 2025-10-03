Обстріл Донеччини 3 жовтня — скільки людей загинули та постраждали

Атакована багатоповерхівка. Фото: МВС

Протягом доби російські окупанти завдали 1 966 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у п’ятницю, 3 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Допис МВС. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Зазначається, що під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ, Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок, Райське, села Золотий Колодязь, Яковлівка.

Вибиті вікна в будинку. Фото: МВС

Внаслідок обстрілу згоріла квартира. Фото: МВС

"Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, з них 22 житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

Руйнування в квартирі внаслідок атаки. Фото: МВС

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 615 ударів по населених пунктах Запоріжжя.

На Сумщині внаслідок атаки є троє постраждалих, серед них восьмирічна дитина.