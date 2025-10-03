Обстріл Донеччини 3 жовтня — скільки людей загинули та постраждали

РФ завдала майже дві тисячі ударів по Донеччині — фото наслідків
Протягом доби російські окупанти завдали 1 966 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у п’ятницю, 3 жовтня.
Наслідки атаки
Зазначається, що під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ, Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок, Райське, села Золотий Колодязь, Яковлівка.
"Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, з них 22 житлові будинки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 615 ударів по населених пунктах Запоріжжя.
На Сумщині внаслідок атаки є троє постраждалих, серед них восьмирічна дитина.
Читайте Новини.LIVE!