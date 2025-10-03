Видео
РФ почти две тысячи раз ударила по Донетчине — фото последствий

3 октября 2025 12:52
Иванна Чайка - редактор
Иванна Чайка
редактор
Обстрел Донетчины 3 октября — сколько людей погибли и пострадали
Атакованная многоэтажка. Фото: МВД
Иванна Чайка - редактор
Иванна Чайка
редактор

В течение суток российские оккупанты нанесли 1 966 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 3 октября.

мвс
Сообщение МВД. Фото: скриншот

Последствия атаки

Отмечается, что под огнем находились 13 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Северск, Славянск, поселки Александровка, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Райское, села Золотой Колодец, Яковлевка.

наслідки
Выбитые окна в доме. Фото: МВД
багатоповерхівка війна
В результате обстрела сгорела квартира. Фото: МВД

"Разрушениям подверглись 48 гражданских объектов, из них 22 жилых дома", — говорится в сообщении.

квартира війна
Разрушения в квартире в результате атаки. Фото: МВД

Напомним, за минувшие сутки оккупанты нанесли 615 ударов по населенным пунктам Запорожья.

На Сумщине в результате атаки есть трое пострадавших, среди них восьмилетний ребенок.

Донецкая область обстрелы оккупанты война в Украине пострадавшие
