Обстрел Донетчины 3 октября — сколько людей погибли и пострадали

РФ почти две тысячи раз ударила по Донетчине — фото последствий
В течение суток российские оккупанты нанесли 1 966 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Один человек погиб, еще четыре получили ранения.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 3 октября.
Последствия атаки
Отмечается, что под огнем находились 13 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Северск, Славянск, поселки Александровка, Алексеево-Дружковка, Райгородок, Райское, села Золотой Колодец, Яковлевка.
"Разрушениям подверглись 48 гражданских объектов, из них 22 жилых дома", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты нанесли 615 ударов по населенным пунктам Запорожья.
На Сумщине в результате атаки есть трое пострадавших, среди них восьмилетний ребенок.
Читайте Новини.LIVE!