РФ завдала шість ракетних ударів по Харкову: є постраждалі

Вогнеборці гасять пожежу. Ілюстративне фото: google.com

Росія завдала шість ракетних ударів по Харкову сьогодні зранку, 21 вересня. Є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки ранкового ракетного обстрілу Харкова

Зазначається, що окупанти завдали шість ударів по Харкову, зокрема у Слобідському районі. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Відповідні служби працюють на місці.

Однак мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що також є й постраждалі.

"Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані до лікарні", — зазначив він.

Нагадаємо, що ворожі ракети нишпорили повітряним простором України сьогодні зранку, 21 вересня. Внаслідок цього мешканці Харкова чули сильні вибухи в області.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога, яка розпочалася о четвертій ранку, тривала довго. Сьогодні, 21 вересня, українські військові попереджали про загрозу ракетного удару по всій території країни.

Додамо, що крилаті ракети, які Росія запустила в бік території України, дісталися своєї цілі зранку, 21 вересня. Мапа повітряних тривог продовжувала "червоніти".