РФ нанесла шесть ракетных ударов по Харькову: есть пострадавшие

Пожарные тушат возгорание. Иллюстративное фото: google.com

Россия нанесла шесть ракетных ударов по Харькову сегодня утром, 21 сентября. Есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия утреннего ракетного обстрела Харькова

Отмечается, что оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову, в том числе в Слободском районе. В результате атаки есть повреждение гражданской инфраструктуры. Подходящие службы работают на месте.

Однако мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что также есть и пострадавшие.

"Имеем информацию о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу", — отметил он.

Напомним, что вражеские ракеты рыскали воздушным пространством Украины сегодня утром, 21 сентября. В результате жители Харькова слышали сильные взрывы в области.

Также мы сообщали, что воздушная тревога, которая началась в четыре утра, длилась долго. Сегодня, 21 сентября, украинские военные предупреждали об угрозе ракетного удара по всей территории страны.

Добавим, что крылатые ракеты, которые Россия запустила в сторону территории Украины, добрались до цели утром, 21 сентября. Карта воздушных тревог продолжала "краснеть".