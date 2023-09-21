РФ нанесла шесть ракетных ударов по Харькову: есть пострадавшие
Россия нанесла шесть ракетных ударов по Харькову сегодня утром, 21 сентября. Есть повреждения и пострадавшие.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия утреннего ракетного обстрела Харькова
Отмечается, что оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову, в том числе в Слободском районе. В результате атаки есть повреждение гражданской инфраструктуры. Подходящие службы работают на месте.
Однако мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что также есть и пострадавшие.
"Имеем информацию о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу", — отметил он.
Напомним, что вражеские ракеты рыскали воздушным пространством Украины сегодня утром, 21 сентября. В результате жители Харькова слышали сильные взрывы в области.
Также мы сообщали, что воздушная тревога, которая началась в четыре утра, длилась долго. Сегодня, 21 сентября, украинские военные предупреждали об угрозе ракетного удара по всей территории страны.
Добавим, что крылатые ракеты, которые Россия запустила в сторону территории Украины, добрались до цели утром, 21 сентября. Карта воздушных тревог продолжала "краснеть".