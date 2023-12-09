РФ знищує в депортованих дітей будь-які спогади про Україну, — Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: пресслужба Офісу Президента

Росіяни знищують у депортованих дітей будь-які спогади про Україну, тому їх потрібно якомога швидше повертати на рідну землю. Зазначається, що Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час першої зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, пише пресслужба ОП.

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"Росіяни створюють системи, які спрямовані на те, щоб знищити в дітей будь-які спогади про Україну. Цих дітей налаштовують проти України, проти нашої культури, нашої мови. Щодня їх насичують фейками, дезінформують, кажуть, що їхніх батьків вбили або що батьки відмовилися від них і не шукають. Умови проживання вкрай кепські. Це геноцид. І найнебезпечніше те, що у ХХІ столітті немає реальних важелів впливу, міжнародних організацій, механізмів, щоб повернути цих дітей додому", — пояснив він.

За словами Єрмака, важливо, аби світова спільнота підтримувала розробку дієвих інструментів, які би забезпечили повернення депортованих дітей.

Дії міжнародної спільноти

"Вкрай важливо разом працювати над розробкою механізмів міжнародного права, що дадуть змогу працювати задля повернення дітей. Це питання невідкладне, і баритися з ним не можна. Ця робота має відбуватися швидко, бо діти ростуть, а росіяни й надалі вчиняють ці злочини", — наголосив голова Офісу Президента.

Він додав, що РФ приховує інформацію про незаконно вивезених дітей з нашої країни. Також Росія ігнорує будь-які запити міжнародної спільноти про надання потрібних даних. Внаслідок цього Україна майже не має точних відомостей щодо викрадених дітей та їхню долю.

"У нас вже багато відомостей про те, як дітей викрадають росіяни, як вони стають жертвами жорстокого поводження, їм змінюють імена. І йдеться не про якісь окремі випадки", — запевнив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих дітей "Української формули миру" заявив, що насильницька депортація — один із найбільш цинічних злочинів війни Росії проти України. Це чітка геноцидна політика країни-терористки.