РФ уничтожает у депортированных детей любые воспоминания об Украине, — Ермак

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Россияне уничтожают у депортированных детей какие-либо воспоминания об Украине, поэтому их нужно как можно скорее возвращать на родную землю. Отмечается, что Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время первой встречи Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, пишет пресс-служба ОП.

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Как действуют россияне с депортированными детьми

"Россияне создают системы, которые направлены на то, чтобы уничтожить у детей какие-либо воспоминания об Украине. Этих детей настраивают против Украины, против нашей культуры, нашего языка. Каждый день их насыщают фейками, дезинформируют, говорят, что их родителей убили или что родители отказались от них и не ищут. Условия проживания крайне плохи. Это геноцид. И самое опасное то, что в ХХI веке нет реальных рычагов влияни, международных организаций, механизмов, чтобы вернуть этих детей домой", — объяснил он.

По словам Ермака, важно, чтобы мировое сообщество поддерживало разработку действенных инструментов, обеспечивающих возвращение депортированных детей.

Действия международного сообщества

"Крайне важно вместе работать над разработкой механизмов международного права, которые позволят работать для возвращения детей. Это вопрос безотлагательный, и медлить с ним нельзя. Эта работа должна происходить быстро, потому что дети растут, а россияне и дальше совершают эти преступления", — подчеркнул глава Офиса Президента.

Он добавил, что РФ скрывает информацию о незаконно вывезенных детях из нашей страны. Россия игнорирует любые запросы международного сообщества о предоставлении нужных данных. В результате Украина почти не имеет точных сведений относительно похищенных детей и их судьбе.

"У нас уже много сведений о том, как детей похищают россияне, как они становятся жертвами жестокого обращения, им меняют имена. И речь идет не о каких-то отдельных случаях", — заверил Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Международной коалиции государств по возвращению депортированных детей "Украинской формулы мира" заявил, что насильственная депортация — одно из наиболее циничных преступлений войны России против Украины. Это четкая геноцидная политика страны-террориста.