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РФ знову вивела на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії — чим це загрожує

21 березня 2024 21:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ знову вивела на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії — чим це загрожує
Російський підводний крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской". Ілюстративне фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після тривалої паузи довжиною в місяць російські війська знову вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії. Це може призвести до нових ракетних ударів по українських містах.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України в Telegram у четвер, 21 березня.

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Стало відомо, що в Чорне море знову вийшли підводні кораблі РФ. За даними Сил оборони півдня, сумарний залп ракетоносія становить вісім "Калібрів". Наразі українці перебувають у більшій небезпеці, оскільки ймовірність повторних атак дуже висока.

"Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" — до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування. Рівень ракетної небезпеки дуже високий!" — йдеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня закликають громадян слідкувати за сигналами повітряних тривог та слідувати в укриття, щоб уникнути небезпеки.

Скриншот допису Сил оборони півдня України
Скриншот допису Сил оборони півдня України

Нагадаємо, російські війська розпочали полювання на українські військові кораблі в Чорному морі. Вони атакують судна безпілотниками-камікадзе, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.

Також ми писали, що до 21 березня окупанти майже місяць тримали ракетоносії в пунктах базування. Однак днями росіяни виводили мінні тральники біля узбережжя Криму. 

війна
Чорне море
корабель
Україна
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Росія
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флот

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