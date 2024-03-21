РФ снова вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя — чем это грозит

Российский подводный крейсер ТК-208 "Дмитрий Донской". Иллюстративное фото: росСМИ

После продолжительной паузы длиной в месяц российские войска снова вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя. Это может привести к новым ракетным ударам по украинским городам.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram в четверг, 21 марта.

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Стало известно, что в Черное море снова вышли подводные корабли РФ. По данным Сил обороны юга, суммарный залп ракетоносителя составляет восемь "Калибров". Сейчас украинцы находятся в большей опасности, поскольку вероятность повторных атак очень высока.

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" — до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования. Уровень ракетной опасности очень высок!" — говорится в сообщении.

В Силах обороны юга призывают граждан следить за сигналами воздушных тревог и следовать в укрытие во избежание опасности.

Скриншот сообщения Сил обороны юга Украины

Напомним, российские войска приступили к охоте на украинские военные корабли в Черном море. Они атакуют суда беспилотниками-камикадзе, однако серьезных успехов на воде у них нет.

Также мы писали, что до 21 марта оккупанты почти месяц держали ракетоносители в пунктах базирования. Однако на днях россияне выводили минные тральники на побережья Крыма.