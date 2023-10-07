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Рік з першого вибуху на Кримському мосту: як змінилися дії ЗСУ в цьому районі

7 жовтня 2023 23:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Рік з першого вибуху на Кримському мосту: як змінилися дії ЗСУ в цьому районі
Перший вибух на Кримському мосту. Фото: "Мілітарний"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За рік, який пройшов з часу першого вибуху на Кримському мосту, українська армія перейшла до системної роботи із російськими комплексами ППО на півострові. Їхнє придушення означає, що у Керченського мосту стає усе менше захисту.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Не окремі епізоди, а системна робота

Згадуючи про рік, який пройшов від першого вибуху на Кримському мосту, Дмитро Снєгирьов відзначив дуже важливу зміну у ситуації в цьому районі.

"Українська армія перейшла до системної роботи. Зокрема, придушуються знищуються об’єкти протиповітряної оборони, які захищають цю транспортну споруду", — підкреслив експерт.

Фактично таким чином унеможливлюється ефективна протидія українським засобам ураження.

Питання — у вартості ракет

За словами Дмитра Снєгирьова, однією із причин такої ситуації є велика вартість і скромна кількість західних ракет, які є на озброєнні у ЗСУ.

"Нам виявилося дешевше знищувати російські системи протиповітряної оборони і таким чином збільшувати відсоток успішного використання ракет. Це стосується, зокрема, і Кримського мосту", — зазначив співголова громадської ініціативи "Права справа".

Нагадаємо, уранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

У ГУР згодом заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.

17 липня уже 2023 року під ранок на Кримському мосту знову стався вибух. Внаслідок атаки української ракети обвалився один із прольотів мосту. 

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