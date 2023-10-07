Год с первого взрыва на Крымском мосту: как изменились действия ВСУ в этом районе

Первый взрыв на Крымском мосту. Фото: "Милитарный"

Через год, прошедший со времени первого взрыва на Крымском мосту, украинская армия перешла к системной работе с российскими комплексами ПВО на полуострове. Их подавление означает, что у Керченского моста становится все меньше защиты.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Не отдельные эпизоды, а системная работа

Вспоминая год, который прошел от первого взрыва на Крымском мосту, Дмитрий Снегирев отметил очень важное изменение в ситуации в этом районе.

"Украинская армия перешла к системной работе. В частности, подавляются уничтожаемые объекты противовоздушной обороны, защищающие это транспортное сооружение", — подчеркнул эксперт.

Фактически таким образом делается невозможным эффективное противодействие украинским средствам поражения.

Вопрос — в стоимости ракет

По словам Дмитрия Снегирева, одной из причин такой ситуации является большая стоимость и скромное количество западных ракет, находящихся на вооружении в ВСУ.

"Нам оказалось дешевле уничтожать российские системы противовоздушной обороны — и таким образом увеличивать процент успешного использования ракет. Это касается, в частности, и Крымского моста", — отметил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение.

В ГУР впоследствии заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.

17 июля уже в 2023 году под утро на Крымском мосту снова произошел взрыв. В результате атаки украинской ракеты обрушился один из пролетов моста.