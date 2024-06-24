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Робиться максимум — Зеленський подякував рятувальникам за героїчну роботу на місцях обстрілів

24 червня 2024 12:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський подякував працівникам ДСНС на порятунок людей
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронцям, які виконують рятують постраждалих на місцях російських обстрілів. Він зазначив, що на сьогоднішній день ці відважні люди працюють у надскладних умовах.

Про це Зеленський заявив у понеділок, 24 червня.

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Зеленський подякував рятувальникам

"В усіх регіонах, у кожному місті, на місцях ворожих обстрілів — усюди робиться максимум, щоб дати захист нашим людям у найскладніших ситуаціях, які створює Росія своїм терором", — зазначив президент. 

Глава держави також подякував українським рятувальникам та правоохоронцям за жертовну роботу в складних і небезпечних для життя умовах, на місцях прильотів.

"Дякую кожному й кожній, хто працює, щоб зберегти якнайбільше життів наших людей. Усім працівникам ДСНС України, кожному поліцейському, медику, волонтеру, які дбають і підтримують наших людей та Україну", — сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський назвав цей тиждень по-справжньому історичним для нашої держави. За його словами, Україна десятиліття йшла до цього моменту.

Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Володимир Зеленський
війна
ДСНС
поліція
Україна
обстріли
окупанти
президент
війна в Україні

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