Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Делается максимум — Зеленский поблагодарил спасателей за героическую работу на местах обстрелов arrow

Делается максимум — Зеленский поблагодарил спасателей за героическую работу на местах обстрелов

24 июня 2024 12:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский поблагодарил работников ГСЧС на спасение людей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранителей, выполняющих спасающих пострадавших на местах российских обстрелов. Он отметил, что на сегодняшний день эти отважные люди работают в сверхсложных условиях.

Об этом Зеленский заявил в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил спасателей

"Во всех регионах, в каждом городе, на местах вражеских обстрелов - везде делается максимум, чтобы дать защиту нашим людям в самых сложных ситуациях, которые создает Россия своим террором", — отметил президент.

Глава государства также поблагодарил украинских спасателей и правоохранителей за жертвенную работу в сложных и опасных для жизни условиях, на местах прилетов.

"Благодарю каждого и каждого, кто работает, чтобы сохранить больше жизней наших людей. Всем работникам ГСЧС Украины, каждому полицейскому, медику, волонтеру, которые заботятся и поддерживают наших людей и Украину", — сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал эту неделю по-настоящему исторической для нашего государства. По его словам, Украина десятилетия уходила к этому моменту.

Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.

Владимир Зеленский
война
ГСЧС
полиция
Украина
обстрелы
оккупанты
президент
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление