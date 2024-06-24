Зеленский поблагодарил работников ГСЧС на спасение людей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранителей, выполняющих спасающих пострадавших на местах российских обстрелов. Он отметил, что на сегодняшний день эти отважные люди работают в сверхсложных условиях.

Об этом Зеленский заявил в понедельник, 24 июня.

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Зеленский поблагодарил спасателей

"Во всех регионах, в каждом городе, на местах вражеских обстрелов - везде делается максимум, чтобы дать защиту нашим людям в самых сложных ситуациях, которые создает Россия своим террором", — отметил президент.

Глава государства также поблагодарил украинских спасателей и правоохранителей за жертвенную работу в сложных и опасных для жизни условиях, на местах прилетов.

"Благодарю каждого и каждого, кто работает, чтобы сохранить больше жизней наших людей. Всем работникам ГСЧС Украины, каждому полицейскому, медику, волонтеру, которые заботятся и поддерживают наших людей и Украину", — сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский назвал эту неделю по-настоящему исторической для нашего государства. По его словам, Украина десятилетия уходила к этому моменту.

Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.