Стало відомо, скільки можуть заробити розвідники та чого від них вимагають в роботі

Український розвідник. Фото: ГУР МО України

До взводу розвідки 28-мого окремого стрілецького батальйону ЗСУ шукають на роботу розвідника. Зарплату обіцяють виплачувати у розмірі до 100 тисяч гривень за місяць.

Про це стало відомо з оголошення на платформі Lobby X Army.

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Що відомо про батальйон

Зазначається, що батальйон було сформовано в березні минулого року, ще на початку повномасштабної війни РФ проти України. Бійці взводу брали участь в боях на півночі та сході Київської області. Крім того, розвідники воювали у Бахмуті та Куп'янську.

Умови праці

Як відомо, розвідником можна стати через офіційні мобілізаційні заходи до кінця воєнного стану або ж оформити контракт на службу. Заробітна плата буде залежати від місця служби, вона складатиме близько 100 тисяч гривень.

Що вимагають від кандидата

Обов'язки кандидата:

виконання штурмових, диверсійних і розвідувальних бойових завдань;

виконання наказів командирів та бойових задач у складі підрозділу;

готовність працювати в зоні активних бойових дій;

придатність до служби за станом здоров‘я і моральними якостями;

високий рівень мотивації та стресостійкості.

Також кандидат повинен мати добру фізичну підготовку, навички точної стрільби. Крім того, перевагою стане досвід роботи на фронті, служби у підрозділах розвідки та вдало закінчений курс тактичної медицини й базової військової підготовки.

Скриншот допису з телеграм-каналу Lobby X Army

Нагадаємо, на українському ринку праці зберігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій значно збільшилася, однак конкуренція серед людей спадає. Багато роботодавців шукають робочі професії, спеціалістів у сфері обслуговування та продажів. Все більше людей хочуть працювати дистанційно.