Стало відомо, скільки можуть заробити розвідники та чого від них вимагають в роботі

Робота в ЗСУ — скільки платять розвідникам та які до них вимоги
До взводу розвідки 28-мого окремого стрілецького батальйону ЗСУ шукають на роботу розвідника. Зарплату обіцяють виплачувати у розмірі до 100 тисяч гривень за місяць.
Про це стало відомо з оголошення на платформі Lobby X Army.
Що відомо про батальйон
Зазначається, що батальйон було сформовано в березні минулого року, ще на початку повномасштабної війни РФ проти України. Бійці взводу брали участь в боях на півночі та сході Київської області. Крім того, розвідники воювали у Бахмуті та Куп'янську.
Умови праці
Як відомо, розвідником можна стати через офіційні мобілізаційні заходи до кінця воєнного стану або ж оформити контракт на службу. Заробітна плата буде залежати від місця служби, вона складатиме близько 100 тисяч гривень.
Що вимагають від кандидата
Обов'язки кандидата:
- виконання штурмових, диверсійних і розвідувальних бойових завдань;
- виконання наказів командирів та бойових задач у складі підрозділу;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій;
- придатність до служби за станом здоров‘я і моральними якостями;
- високий рівень мотивації та стресостійкості.
Також кандидат повинен мати добру фізичну підготовку, навички точної стрільби. Крім того, перевагою стане досвід роботи на фронті, служби у підрозділах розвідки та вдало закінчений курс тактичної медицини й базової військової підготовки.
Нагадаємо, на українському ринку праці зберігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій значно збільшилася, однак конкуренція серед людей спадає. Багато роботодавців шукають робочі професії, спеціалістів у сфері обслуговування та продажів. Все більше людей хочуть працювати дистанційно.
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