Стало известно, сколько могут заработать разведчики и чего от них требуют в работе

Украинский разведчик. Фото: ГУР МО Украины

К взводу разведки 28 отдельного стрелкового батальона ВСУ ищут на работу разведчика. Зарплату обещают выплачивать в размере до 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом стало известно из объявления на платформе Lobby X Army.

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Что известно о батальоне

Отмечается, что батальон был сформирован в марте прошлого года еще в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Бойцы взвода принимали участие в боях на севере и востоке Киевской области. Кроме того, разведчики воевали в Бахмуте и Купянске.

Условия труда

Как известно, разведчиком можно стать через официальные мобилизационные мероприятия до конца военного положения или же оформить контракт на службу. Заработная плата будет зависеть от места службы, она составит около 100 тысяч гривен.

Что требуют от кандидата

Обязанности кандидата:

выполнение штурмовых, диверсионных и разведывательных боевых задач;

выполнение приказов командиров и боевых задач в составе подразделения;

готовность работать в зоне активных боевых действий;

пригодность к службе по состоянию здоровья и нравственным качествам;

высокий уровень мотивации и стрессоустойчивости.

Также кандидат должен иметь хорошую физическую подготовку, навыки точной стрельбы. Кроме того, преимуществом станет опыт работы на фронте, службы в подразделениях разведки и успешно законченный курс тактической медицины и базовой военной подготовки.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Lobby X Army

Напомним, на украинском рынке труда сохраняется дефицит кадров. Количество вакансий значительно увеличилось, однако конкуренция среди людей падает. Многие работодатели ищут рабочие профессии, специалистов в сфере обслуживания и продаж. Все больше людей хотят работать дистанционно.