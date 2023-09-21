Росія атакувала ракетами Черкаси, є прильоти та постраждалі

Наслідки ракетної атаки по Черкасах 21 вересня. Фото: t.me/cherkaskaODA

У ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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За словами Бондаренка, внаслідок знищення російської ракети є попадання по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Нині на місці працюють спеціальні служби.

Своєю чергою Ігор Табурець зазначив, що вранці противник завдав удару по обласному центру. Внаслідок роботи протиповітряної оборони є уламки у центральній частині міста. Окрім того, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури.

Щодо людей, є п'ять потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває операція з порятунку людей.



Наслідки ракетної атаки по Черкасах 21 вересня. Фото: t.me/cherkaskaODA



Наслідки ракетної атаки по Черкасах 21 вересня. Фото: t.me/cherkaskaODA

Повідомлення Ігоря Табурця. Фото: скрмншот

Нагадаємо, що 21 вересня, Київ зазнав ракетних обстрілів. Внаслідок російської атаки є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.