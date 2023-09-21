Россия атаковала ракетами Черкассы, есть прилеты и пострадавшие
В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.
Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Что известно про прилеты в Черкассах
По словам Бондаренко, вследствие уничтожения российской ракеты, есть попадания по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Сейчас на месте работают специальные службы.
В свою очередь Игорь Табурец указал, что утром противник нанес удар по областному центру. Вследствие работы противовоздушной обороны есть обломки в центральной части города. Кроме того, пострадал объект социальной инфраструктуры.
Что касается людей, есть пять потерпевших. Под завалами минимум один человек. Продолжается операция по спасению людей.
Напомним, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.