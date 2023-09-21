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Россия атаковала ракетами Черкассы, есть прилеты и пострадавшие

21 сентября 2023 07:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия атаковала ракетами Черкассы, есть прилеты и пострадавшие
Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/cherkaskaODA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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По словам Бондаренко, вследствие уничтожения российской ракеты, есть попадания по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Сейчас на месте работают специальные службы.

В свою очередь Игорь Табурец указал, что утром противник нанес удар по областному центру. Вследствие работы противовоздушной обороны есть обломки в центральной части города. Кроме того, пострадал объект социальной инфраструктуры.

Что касается людей, есть пять потерпевших. Под завалами минимум один человек. Продолжается операция по спасению людей.

Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября

Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/cherkaskaODA
Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября

Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/cherkaskaODA
Обстрелы 21 сентября
Сообщение Игоря Табурця. Фото: скриншот

Напомним, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.

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