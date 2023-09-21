Россия атаковала ракетами Черкассы, есть прилеты и пострадавшие

Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/cherkaskaODA

В ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности, есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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По словам Бондаренко, вследствие уничтожения российской ракеты, есть попадания по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Сейчас на месте работают специальные службы.

В свою очередь Игорь Табурец указал, что утром противник нанес удар по областному центру. Вследствие работы противовоздушной обороны есть обломки в центральной части города. Кроме того, пострадал объект социальной инфраструктуры.

Что касается людей, есть пять потерпевших. Под завалами минимум один человек. Продолжается операция по спасению людей.



Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/cherkaskaODA



Последствия ракетной атаки по Черкассам 21 сентября. Фото: t.me/cherkaskaODA

Сообщение Игоря Табурця. Фото: скриншот

Напомним, что 21 сентября, Киев подвергся ракетным обстрелам. В результате российской атаки есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.