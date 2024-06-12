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Росія атакувала ракетою Кривий Ріг — в ОВА повідомили про влучання по житловій забудові

12 червня 2024 16:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух в Кривому Розі 12 червня - Росія вдарила по місту ракетою
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Telegram/Дмитро Лубінець
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у середу, 12 червня, здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожа повітряна ціль влучила у житлову забудову.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, росіяни поцілили у житловий сектор Кривого Рогу. Попередньо, внаслідок ракетного удару є постраждалі.

 "Деталі уточнюємо. Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", — написав він.

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Скриншот допису Лисака

Водночас у соцмережах поширюють відео наслідків російської атаки по місту. На кадрах видно пошкоджені меблі, вибиті вікна та двері у квартирах житлового будинку, в який поцілила ворожа ракета.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали мешканців про рух ракети у напрямку міста.

Також російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.

війна в Україні
ракетний удар
обстріли
ракети

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