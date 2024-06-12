Вибух в Кривому Розі 12 червня - Росія вдарила по місту ракетою

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Російські загарбники у середу, 12 червня, здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожа повітряна ціль влучила у житлову забудову.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, росіяни поцілили у житловий сектор Кривого Рогу. Попередньо, внаслідок ракетного удару є постраждалі.

"Деталі уточнюємо. Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", — написав він.

Скриншот допису Лисака

Водночас у соцмережах поширюють відео наслідків російської атаки по місту. На кадрах видно пошкоджені меблі, вибиті вікна та двері у квартирах житлового будинку, в який поцілила ворожа ракета.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали мешканців про рух ракети у напрямку міста.

Також російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.