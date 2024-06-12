Вибух в Кривому Розі пролунав 12 червня

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кривому Розі Дніпропетровської області у середу, 12 червня, пролунав вибух. Раніше мешканців попереджали про рух ракети у напрямку міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Жителі міста зазначили, що після вибуху у небо здійнявся дим. А Повітряні сили раніше повідомляли про рух російської ракети в бік Кривого Рогу.

"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі місцева влада Кривого Рогу та Дніпропетровщини ніяк не коментує вибухи.

Зазначимо, що станом на 16:00 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Донецьку сьогодні лунали потужні вибухи. У центрі міста працювала система протиповітряної оборони.