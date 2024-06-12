Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кривому Розі пролунав вибух arrow

У Кривому Розі пролунав вибух

12 червня 2024 15:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух в Кривому Розі пролунав 12 червня
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кривому Розі Дніпропетровської області у середу, 12 червня, пролунав вибух. Раніше мешканців попереджали про рух ракети у напрямку міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Обстріл Кривого Рогу 12 червня

Жителі міста зазначили, що після вибуху у небо здійнявся дим. А Повітряні сили раніше повідомляли про рух російської ракети в бік Кривого Рогу.

"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Наразі місцева влада Кривого Рогу та Дніпропетровщини ніяк не коментує вибухи.

Зазначимо, що станом на 16:00 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 12 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранено трьох людей.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Донецьку сьогодні лунали потужні вибухи. У центрі міста працювала система протиповітряної оборони.

вибух
ППО
Дніпропетровська область
ракети
повітряна тривога
Кривий Ріг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор