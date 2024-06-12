Взрыв в Кривом Роге раздался 12 июня

В Кривом Роге раздался взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области в среду, 12 июня, раздался взрыв. Ранее жителей предупреждали о движении ракеты в направлении города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Обстрел Кривого Рога 12 июня
Жители города отметили, что после взрыва в небо взвился дым. А Воздушные силы ранее сообщали о движении российской ракеты в сторону Кривого Рога.
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", — говорится в сообщении.
Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В настоящее время местные власти Кривого Рога и Днепропетровщины никак не комментируют взрывы.
Отметим, что на 16:00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ранены три человека.
Также мы писали, что во временно оккупированном Донецке раздавались мощные взрывы. В центре города работала система противовоздушной обороны.
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