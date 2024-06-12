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В Кривом Роге раздался взрыв

12 июня 2024 15:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв в Кривом Роге раздался 12 июня
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кривом Роге Днепропетровской области в среду, 12 июня, раздался взрыв. Ранее жителей предупреждали о движении ракеты в направлении города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Жители города отметили, что после взрыва в небо взвился дым. А Воздушные силы ранее сообщали о движении российской ракеты в сторону Кривого Рога.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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Скриншот поста Воздушных сил

В настоящее время местные власти Кривого Рога и Днепропетровщины никак не комментируют взрывы.

Отметим, что на 16:00 воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

тревога 12 июня
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ранены три человека.

Также мы писали, что во временно оккупированном Донецке раздавались мощные взрывы. В центре города работала система противовоздушной обороны.

взрыв
ПВО
Днепропетровская область
ракеты
воздушная тревога
Кривой Рог

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