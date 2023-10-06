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Росія хоче повернути втрачений після анексії Херсон: що заважає окупантам

6 жовтня 2023 16:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія хоче повернути втрачений після анексії Херсон: що заважає окупантам
Звільнений від російської окупації Херсон. Фото: Суспільне
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни втратили третину внесеної в їхню так звану Конституцію Херсонської області — і поки що, за рік по анексії, не можуть нічого зробити на цьому напрямку. Але стратегічно вони не відмовилися від своїх загарбницьких планів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявили відомі військові експерти, полковник ЗСУ Петро Черник та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ресурсів у Росії немає

Через рік після анексії чотирьох українських областей, найпроблемнішою для окупаційних військ ситуація залишається на Херсонщині, де вони ще минулої осені втратили усю правобережну частину із Херсоном — і поки що не демонструють бажання повернути цю територію під свій контроль.

Як зазначив Дмитро Снєгирьов, російська армія не має на це достатньо ресурсів.

"Тож я не бачу підстав для того, аби очікувати в найближчий час активних дій російської армії з "визволення" "російського Херсона". Вони не мають на це реальних можливостей", — підкреслив Снєгирьов.

Але загарбницькі плани залишаються

Разом з тим, Петро Черник зазначив — якщо говорити про глобальні плани Росії, то вони не змінилися. Ці плани є відверто загарбницькими, тож не варто думати, що росіяни відмовилися від повторної окупації правобережної частини Херсонської області.

"Допоки у Кремля є дармові сибірські ресурси, допоки у керівництва Росії залишається ця ідея величі — вони ніколи не відмовляться від загарбницьких планів щодо України в цілому", — упевнений Черник.

Нагадаємо, що днями у Москві пройшов концерт, який присвячений першій річниці анексії Росією чотирьох областей України. Але президент РФ Володимир Путін, попри очікування, на цей захід не з’явився.

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