Россия хочет вернуть утраченный после аннексии Херсон: что мешает оккупантам

Освобожденный от российской оккупации Херсон. Фото: Общественное

Россияне потеряли треть внесенной в их, так называемую, Конституцию Херсонской области — и пока, через год по аннексии, не могут ничего сделать в этом направлении. Но стратегически они не отказались от своих захватнических планов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявили известные военные эксперты, полковник ВСУ Петр Черник и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Ресурсов у России нет

Через год после аннексии четырех украинских областей, самой проблемной для оккупационных войск ситуация остается на Херсонщине, где они еще осенью прошлого года потеряли всю правобережную часть с Херсоном — и пока не демонстрируют желания вернуть эту территорию под свой контроль.

Как отметил Дмитрий Снегирев, у российской армии нет на это достаточно ресурсов.

"Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы ожидать в ближайшее время активных действий российской армии по "освобождению" "российского Херсона". Они не имеют реальных возможностей", — подчеркнул Снегирев.

Но захватнические планы остаются

Вместе с тем Петр Черник отметил — если говорить о глобальных планах России, то они не изменились. Эти планы откровенно захватнические, поэтому не стоит думать, что россияне отказались от повторной оккупации правобережной части Херсонской области.

"Пока у Кремля есть даровые сибирские ресурсы, пока у руководства России остается эта идея величия — они никогда не откажутся от захватнических планов по Украине в целом", — уверен Черник.

Напомним, что на днях в Москве прошел концерт, посвященный первой годовщине аннексии Россией четырех областей Украины. Но президент РФ Владимир Путин, несмотря на ожидания, на это мероприятие не явился.