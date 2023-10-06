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Россия хочет вернуть утраченный после аннексии Херсон: что мешает оккупантам

6 октября 2023 16:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Россия хочет вернуть утраченный после аннексии Херсон: что мешает оккупантам
Освобожденный от российской оккупации Херсон. Фото: Общественное
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россияне потеряли треть внесенной в их, так называемую, Конституцию Херсонской области — и пока, через год по аннексии, не могут ничего сделать в этом направлении. Но стратегически они не отказались от своих захватнических планов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявили известные военные эксперты, полковник ВСУ Петр Черник и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Ресурсов у России нет

Через год после аннексии четырех украинских областей, самой проблемной для оккупационных войск ситуация остается на Херсонщине, где они еще осенью прошлого года потеряли всю правобережную часть с Херсоном — и пока не демонстрируют желания вернуть эту территорию под свой контроль.

Как отметил Дмитрий Снегирев, у российской армии нет на это достаточно ресурсов.

"Поэтому я не вижу оснований для того, чтобы ожидать в ближайшее время активных действий российской армии по "освобождению" "российского Херсона". Они не имеют реальных возможностей", — подчеркнул Снегирев.

Но захватнические планы остаются

Вместе с тем Петр Черник отметил — если говорить о глобальных планах России, то они не изменились. Эти планы откровенно захватнические, поэтому не стоит думать, что россияне отказались от повторной оккупации правобережной части Херсонской области.

"Пока у Кремля есть даровые сибирские ресурсы, пока у руководства России остается эта идея величия — они никогда не откажутся от захватнических планов по Украине в целом", — уверен Черник.

Напомним, что на днях в Москве прошел концерт, посвященный первой годовщине аннексии Россией четырех областей Украины. Но президент РФ Владимир Путин, несмотря на ожидания, на это мероприятие не явился.

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