Росія хоче "врятувати" Львову-Бєлову від суду в Гаазі, — ЦНС

Російська омбудсменка з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Фото: росЗМІ

Кремлівський режим планує провести низку заходів, метою яких буде "порятунок" репутації дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Наразі на це виділяється фінансування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС пояснили, що саме так режим планує відбілити репутацію російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової. За їх повідомленням, у Кремлі планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформкампанії, яка спрямована для країн Європи. Готується ціла низка пропагандистських матеріалів.

В центр національного спротиву закликали іноземних журналістів не стати жертвами російської пропаганди і завжди перевіряти інформацію, яку ретранслюють російські чиновники та кремлівські "журналісти".

Нагадаємо, що раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт як Володимира Путіна, так і Львової-Бєлової. У відповідь кремлівський режим настільки зганьбився, що видав власний ордер на арешт суддів МКС.