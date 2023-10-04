Росія хоче "врятувати" Львову-Бєлову від суду в Гаазі, — ЦНС
Кремлівський режим планує провести низку заходів, метою яких буде "порятунок" репутації дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Наразі на це виділяється фінансування.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Порятунок від Гааги
"16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій", — йдеться у повідомленні.
У ЦНС пояснили, що саме так режим планує відбілити репутацію російської омбудсменки з прав дитини Марії Львової-Бєлової. За їх повідомленням, у Кремлі планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформкампанії, яка спрямована для країн Європи. Готується ціла низка пропагандистських матеріалів.
В центр національного спротиву закликали іноземних журналістів не стати жертвами російської пропаганди і завжди перевіряти інформацію, яку ретранслюють російські чиновники та кремлівські "журналісти".
Нагадаємо, що раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт як Володимира Путіна, так і Львової-Бєлової. У відповідь кремлівський режим настільки зганьбився, що видав власний ордер на арешт суддів МКС.