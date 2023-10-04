Россия хочет "спасти" Львову-Белову от суда в Гааге, — ЦНС
Кремлевский режим планирует провести ряд мероприятий, целью которых будет "спасение" репутации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В настоящее время на это выделяется финансирование.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Спасение от Гааги
"16 октября московские пропагандисты хотят провести брифинг для иностранных журналистов, целью которого является попытка оправдать похищение украинских детей с временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.
В ЦНС объяснили, что именно так режим планирует отбелить репутацию российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По их сообщению, в Кремле планируется привлечь финансовые и организационные ресурсы для проведения информкампании, направленной для стран Европы. Готовится целый ряд пропагандистских материалов.
В Центре национального сопротивления призвали иностранных журналистов не стать жертвами российской пропаганды и всегда проверять информацию, которую ретранслируют российские чиновники и кремлевские "журналисты".
Напомним, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест как Владимира Путина, так и Львовой-Беловой. В ответ кремлевский режим настолько опозорился, что выдал собственный ордер на арест судей МКС.