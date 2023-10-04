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Россия хочет "спасти" Львову-Белову от суда в Гааге, — ЦНС

4 октября 2023 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия хочет "спасти" Львову-Белову от суда в Гааге, — ЦНС
Российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кремлевский режим планирует провести ряд мероприятий, целью которых будет "спасение" репутации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В настоящее время на это выделяется финансирование.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Спасение от Гааги

"16 октября московские пропагандисты хотят провести брифинг для иностранных журналистов, целью которого является попытка оправдать похищение украинских детей с временно оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что именно так режим планирует отбелить репутацию российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По их сообщению, в Кремле планируется привлечь финансовые и организационные ресурсы для проведения информкампании, направленной для стран Европы. Готовится целый ряд пропагандистских материалов.

В Центре национального сопротивления призвали иностранных журналистов не стать жертвами российской пропаганды и всегда проверять информацию, которую ретранслируют российские чиновники и кремлевские "журналисты".

Напомним, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест как Владимира Путина, так и Львовой-Беловой. В ответ кремлевский режим настолько опозорился, что выдал собственный ордер на арест судей МКС.

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