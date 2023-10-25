Росія має на складах велику кількість зброї з часів двох світових воєн

Російська армія у Першій світовій з гвинтівками Мосіна, які окупанти використовують і зараз. Фото: Вікіпедія

Російська армія, втративши сучасні резерви, має ще велику кількість застарілої зброї. Її окупаційні війська також будуть використовувати в російсько-українській війни, ба більше, уже є свідчення про використання таких зразків на фронті.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Попри відсутність сучасної зброї в російській армії, застарілих зразків озброєння на складах у країні-агресорі ще дуже багато.

"Тільки автоматів Калашнікова було вироблено 100 мільйонів одиниць", — нагадав про один із найпоширеніших видів зброї Петро Черник.

Гвинтівки Першої світової, карабіни Другої світової

Є на озброєнні російської окупаційної армії й старіша зброя.

"Гвинтівок Мосіна розробки 1891 року — а уже підтверджене використання і цієї зброї на фронті — було вироблено понад 7 мільйонів, самозарядних карабінів Симонова розробки 1944 року — понад 15 мільйонів одиниць", — підкреслив експерт.

Він додав також, що один із найпоширеніших в СРСР/РФ ручних протитанкових гранатометів, РПГ-7, який розробляли ще в 50-х роках минулого століття – теж був виготовлений у великій кількості, близько 9 мільйонів одиниць.

Усю цю застарілу зброю росіяни уже використовують і будуть використовувати надалі.

Нагадаємо, що інформація про застарілу техніку, яку використовують російські окупаційні війська, з’явилася ще минулого, 2022 року, зокрема, під час бойових дій у Луганській області.