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Россия имеет на складах большое количество оружия со времен двух мировых войн

25 октября 2023 23:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Россия имеет на складах большое количество оружия со времен двух мировых войн
Российская армия в Первой мировой с винтовками Мосина, которые оккупанты используют и сейчас. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российская армия, потерявшая современные резервы, имеет еще большое количество устаревшего оружия. Его оккупационные войска также будут использовать в российско-украинской войне, более того, уже есть свидетельства об использовании таких образцов на фронте.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Несмотря на отсутствие современного оружия в российской армии, устаревших образцов вооружения на складах в стране-агрессоре еще очень много.

"Только автоматов Калашникова было произведено 100 миллионов единиц", — напомнил об одном из самых распространенных видов оружия Петре Чернике.

Винтовки Первой мировой, карабины Второй мировой

Есть на вооружении российской оккупационной армии и более старое оружие.

"Винтовок Мосина разработки 1891 года — а уже подтверждено использование и этого оружия на фронте — было произведено более 7 миллионов, самозарядных карабинов Симонова разработки 1944 года — более 15 миллионов единиц", — подчеркнул эксперт.

Он добавил также, что один из самых распространенных в СССР/РФ ручных противотанковых гранатометов, РПГ-7, который разрабатывали еще в 50-х годах прошлого века — тоже был изготовлен в большом количестве около 9 миллионов единиц.

Все это устаревшее оружие россияне уже используют и будут использовать в дальнейшем.

Напомним, что информация об устаревшей технике, используемой российскими оккупационными войсками, появилась еще в прошлом, 2022 году, в частности, во время боевых действий в Луганской области.

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