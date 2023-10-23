Росіяни обстріляли енергетичний об'єкт в Україні, чи є загроза відключень

Рятувальники на місці пожежі після обстрілу об'єкта енергетики. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти України. Цього разу вони атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Наслідки обстрілу

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сталося це вчора ввечері, 22 жовтня.

Чи є постраждалі

В компанії додали, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго"", — запевнили у повідомленні.

Скриншот допису з телеграм-каналу ДТЕК

Нагадаємо, в енергохолдингу ДТЕК попередили, що населенню слід готуватися до складнішої зими 2023-2024, ніж була минула. Там назвали вагому причину.