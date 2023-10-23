Россияне обстреляли энергетический объект в Украине, есть ли угроза отключений

Россия обстреляла энергетический объект, — ДТЭК
Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. На этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.
Последствия обстрела
"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло вчера вечером, 22 октября.
Есть ли пострадавшие
В компании добавили, что в результате обстрела никто не пострадал.
"В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго"", — заверили в сообщении.
Напомним, в энергохолдинге ДТЭК предупредили, что населению следует готовиться к более сложной зиме 2023-2024, чем прошла. Там назвали весомую причину.
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