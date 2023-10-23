Россияне обстреляли энергетический объект в Украине, есть ли угроза отключений

Спасатели на месте пожара после обстрела объекта энергетики. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. На этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

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Последствия обстрела

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло вчера вечером, 22 октября.

Есть ли пострадавшие

В компании добавили, что в результате обстрела никто не пострадал.

"В условиях атак врага ДТЭК продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго"", — заверили в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала ДТЭК

Напомним, в энергохолдинге ДТЭК предупредили, что населению следует готовиться к более сложной зиме 2023-2024, чем прошла. Там назвали весомую причину.