Через обстріли об'єктів Укрзалізниці поранено машиніста, рух потягів не зупиняли

Росія обстріляла об'єкти Укрзалізниці, є поранені — що відомо
Російські війська минулої ночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у вівторок, 3 вересня.
Атака на залізницю
Відомо, що на щастя, обійшлось без жертв внаслідок обстрілу об'єктів залізниці.
Однак вчора увечері під ворожий артилерійський обстріл у місті Покровськ потрапив будинок машиніста локомотивного депо "Укрзалізниці".
"Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками", — зауважили в компанії.
Там уточнили, що працівник залізниці та його дружина отримали поранення й були доправлені до лікарні. Водночас жодного пасажирського рейсу через атаку не було скасовано.
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