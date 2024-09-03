Через обстріли об'єктів Укрзалізниці поранено машиніста, рух потягів не зупиняли

Наслідки обстрілу. Фото: Укрзалізниця

Російські війська минулої ночі здійснили цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Відомо, що на щастя, обійшлось без жертв внаслідок обстрілу об'єктів залізниці.

Однак вчора увечері під ворожий артилерійський обстріл у місті Покровськ потрапив будинок машиніста локомотивного депо "Укрзалізниці".

Наслідки обстрілу. Фото: Укрзалізниця

"Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками", — зауважили в компанії.

Там уточнили, що працівник залізниці та його дружина отримали поранення й були доправлені до лікарні. Водночас жодного пасажирського рейсу через атаку не було скасовано.