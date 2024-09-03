Из-за обстрелов объектов Укрзализныци ранен машинист, движение поездов не останавливали

Последствия обстрелов. Фото: Укрзализныця

Российские войска минувшей ночью совершили целенаправленный массированный обстрел железной дороги. В частности, была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Атака на железную дорогу

Известно, что, к счастью, обошлось без жертв в результате обстрела объектов железной дороги.

Однако вчера вечером под вражеский артиллерийский обстрел в городе Покровск попал дом машиниста локомотивного депо "Укрзализныци".

Последствия обстрелов. Фото: Укрзализныця

"Именно из этого города железнодорожники организовывают эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками", — отметили в компании.

Там уточнили, что работник железной дороги и его жена получили ранения и были доставлены в больницу. В то же время ни один пассажирский рейс из-за атаки не был отменен.