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Росія окупувала ще два села на Донеччині та просунулась на Харківщині — DeepState

4 липня 2024 09:45
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На Донеччині ворог окупував села Сокіл та Восход — DeepState
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. На Донеччині загарбники взяли під свій контроль ще два населених пункти.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у четвер, 4 липня.

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За даними аналітиків, російська армія окупувала ще два села у Донецькій області — Сокіл та Восход. Також зафіксовано просування біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське.

DeepState
Російська армія окупувала ще два села у Донецькій області. Мапа: DeepState

Крім того, ворог просунувся в Сотницькому Козачку на Харківщині.

"Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", — йдеться у повідомленні.

DeepState
Ворог просунувся в Сотницькому Козачку на Харківщині. Мапа: DeepState

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Баргилевича. Вони розповіли про ситуацію на важливих напрямках фронту, зокрема в Покровському районі та інших регіонах Донеччини та Харківщини.

Також глава держави заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.

війна Харківська область Донецька область окупація війна в Україні Росія

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