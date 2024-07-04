На Донеччині ворог окупував села Сокіл та Восход — DeepState

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. На Донеччині загарбники взяли під свій контроль ще два населених пункти.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у четвер, 4 липня.

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За даними аналітиків, російська армія окупувала ще два села у Донецькій області — Сокіл та Восход. Також зафіксовано просування біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське.

Російська армія окупувала ще два села у Донецькій області. Мапа: DeepState

Крім того, ворог просунувся в Сотницькому Козачку на Харківщині.

"Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", — йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся в Сотницькому Козачку на Харківщині. Мапа: DeepState

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Баргилевича. Вони розповіли про ситуацію на важливих напрямках фронту, зокрема в Покровському районі та інших регіонах Донеччини та Харківщини.

Також глава держави заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.