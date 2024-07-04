На Донеччині ворог окупував села Сокіл та Восход — DeepState

Росія окупувала ще два села на Донеччині та просунулась на Харківщині — DeepState
Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. На Донеччині загарбники взяли під свій контроль ще два населених пункти.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у четвер, 4 липня.
Росіяни захопили нові території
За даними аналітиків, російська армія окупувала ще два села у Донецькій області — Сокіл та Восход. Також зафіксовано просування біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське.
Крім того, ворог просунувся в Сотницькому Козачку на Харківщині.
"Ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Баргилевича. Вони розповіли про ситуацію на важливих напрямках фронту, зокрема в Покровському районі та інших регіонах Донеччини та Харківщини.
Також глава держави заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.
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