В Донецкой области враг оккупировал села Сокол и Восход — DeepState

Россия оккупировала еще два села в Донецкой области и продвинулась на Харьковщине — DeepState
Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. В Донецкой области захватчики взяли под свой контроль еще два населенных пункта.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в четверг, 4 июля.
Россияне захватили новые территории
По данным аналитиков, российская армия оккупировала еще два села в Донецкой области — Сокол и Восход. Также зафиксировано продвижение возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское.
Кроме того, враг продвинулся в Сотницком Казачке Харьковской области.
"Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, у Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Баргилевича. Они рассказали о ситуации на важных направлениях фронта, в частности, в Покровском районе и других регионах Донбасса и Харьковщины.
Также глава государства заявил, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предоставит России преимущество.
Читайте Новини.LIVE!