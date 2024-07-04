В Донецкой области враг оккупировал села Сокол и Восход — DeepState

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. В Донецкой области захватчики взяли под свой контроль еще два населенных пункта.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в четверг, 4 июля.

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По данным аналитиков, российская армия оккупировала еще два села в Донецкой области — Сокол и Восход. Также зафиксировано продвижение возле сел Дружба, Евгеньевка и Новопокровское.

Российская армия оккупировала еще два села в Донецкой области. Карта: DeepState

Кроме того, враг продвинулся в Сотницком Казачке Харьковской области.

"Враг оккупировал Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, у Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского", — говорится в сообщении.

Враг продвинулся в Сотницком Казачке Харьковской области. Карта: DeepState

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Баргилевича. Они рассказали о ситуации на важных направлениях фронта, в частности, в Покровском районе и других регионах Донбасса и Харьковщины.

Также глава государства заявил, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предоставит России преимущество.