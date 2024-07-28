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Росія отримує летальну зброю для війни в Україні від двох країн, — ISW

28 липня 2024 08:08
Галина Шподарева - редактор
Іран та Північна Корея продовжують допомагати Росії зброєю — звіт ISW
Іранські ударні БпЛА. Фото ілюстративне: Фото: t.me/Nazars_look
Галина Шподарева - редактор

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання в Україні. Відомо про передачу Росії артснарядів, "шахедів" та їхніх компонентів. 

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією іранського державного інформагентства Mehr News Agency від 23 липня, Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

25 липня агентство Bloomberg повідомило, що, за оцінками південнокорейського Банку Кореї, валовий внутрішній продукт (ВВП) Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком після щорічного скорочення з 2019 року. За оцінками Банку Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році на 8,1%.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни та, ймовірно, стимулювало північнокорейське внутрішнє виробництво.

За повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.

Головне у звіті ISW за 27 липня

  • За даними аналітиків, ЗСУ завдали успішних ударів безпілотниками по нафтопереробному заводу та російських військових аеродромах у Саратовській, Рязанській та Мурманській областях у ніч з 26 на 27 липня.
  • Підрозділи ЗСУ нещодавно відновили позиції поблизу Торецька і просунулися у Вовчанську, а російські війська просунулися на захід і південний захід від Донецька.

Нагадаємо, Росія продовжує шукати шляхи обходу західних санкцій, заявляючи при цьому, що вони не мають особливого впливу на країну. До своїх схем Кремль вчергове залучив і Білорусь.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що найближчим часом Іран отримає у своє розпорядження всі можливості для виробництва ядерної начинки для своїх балістичних ракет. Експерти помилялись, коли прогнозували такі терміни більше ніж у рік. 

Також вже повідомлялося, що економіка КНДР знову ожила, оскільки постачання зброї до Росії забезпечило підтримку режиму Кім Чен Ина. Про це свідчить зростання ВВП країни.

Іран війна зброя безпілотники військова допомога війна в Україні