Іран та Північна Корея продовжують допомагати Росії зброєю — звіт ISW

Іранські ударні БпЛА. Фото ілюстративне: Фото: t.me/Nazars_look

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання в Україні. Відомо про передачу Росії артснарядів, "шахедів" та їхніх компонентів.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією іранського державного інформагентства Mehr News Agency від 23 липня, Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

25 липня агентство Bloomberg повідомило, що, за оцінками південнокорейського Банку Кореї, валовий внутрішній продукт (ВВП) Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком після щорічного скорочення з 2019 року. За оцінками Банку Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році на 8,1%.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни та, ймовірно, стимулювало північнокорейське внутрішнє виробництво.

За повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.

Головне у звіті ISW за 27 липня

За даними аналітиків, ЗСУ завдали успішних ударів безпілотниками по нафтопереробному заводу та російських військових аеродромах у Саратовській, Рязанській та Мурманській областях у ніч з 26 на 27 липня.

Підрозділи ЗСУ нещодавно відновили позиції поблизу Торецька і просунулися у Вовчанську, а російські війська просунулися на захід і південний захід від Донецька.

Нагадаємо, Росія продовжує шукати шляхи обходу західних санкцій, заявляючи при цьому, що вони не мають особливого впливу на країну. До своїх схем Кремль вчергове залучив і Білорусь.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що найближчим часом Іран отримає у своє розпорядження всі можливості для виробництва ядерної начинки для своїх балістичних ракет. Експерти помилялись, коли прогнозували такі терміни більше ніж у рік.

Також вже повідомлялося, що економіка КНДР знову ожила, оскільки постачання зброї до Росії забезпечило підтримку режиму Кім Чен Ина. Про це свідчить зростання ВВП країни.