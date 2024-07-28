Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия получает летальное оружие для войны в Украине от двух стран, — ISW arrow

Россия получает летальное оружие для войны в Украине от двух стран, — ISW

28 июля 2024 08:08
Галина Шподарева - редактор
Иран и Северная Корея продолжают помогать России оружием — отчет ISW
Иранские ударные БПЛА. Фото иллюстративное: Фото: t.me/Nazars_look
Галина Шподарева - редактор

Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи российским военным для использования в Украине. Известно о передаче России артснарядов, "шахедов" и их компонентов.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). 

Читайте также:

Кто и чем помогает России

По информации иранского государственного информагентства Mehr News Agency от 23 июля, Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции в октябре 2024 года.

25 июля агентство Bloomberg сообщило, что, по оценкам южнокорейского Банка Кореи, валовой внутренний продукт (ВВП) Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019 года. По оценкам Банка Кореи, тяжелая и химическая промышленность Северной Кореи, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогло Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировало северокорейское внутреннее производство.

По сообщениям, Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и их компоненты.

Главное в отчете ISW за 27 июля

  • По данным аналитиков, ВСУ нанесли успешные удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу и российским военным аэродромам в Саратовской, Рязанской и Мурманской областях в ночь с 26 на 27 июля.
  • Подразделения ВСУ недавно восстановили позиции вблизи Торецка и продвинулись в Волчанске, а российские войска продвинулись на запад и юго-запад от Донецка.

Напомним, Россия продолжает искать пути обхода западных санкций, заявляя при этом, что они не оказывают особого влияния на страну. К своим схемам Кремль в очередной раз привлек и Беларусь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в ближайшее время Иран получит в свое распоряжение все возможности производства ядерной начинки для своих баллистических ракет. Эксперты ошибались, когда прогнозировали такие сроки больше, чем в год.

Также уже сообщалось, что экономика КНДР снова ожила, поскольку поставки оружия в Россию обеспечили поддержку режима Ким Чен Ина. Об этом свидетельствует рост ВВП страны.

Иран война оружие беспилотники военная помощь война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца