Иран и Северная Корея продолжают помогать России оружием — отчет ISW

Иранские ударные БПЛА. Фото иллюстративное: Фото: t.me/Nazars_look

Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на предоставление летальной помощи российским военным для использования в Украине. Известно о передаче России артснарядов, "шахедов" и их компонентов.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Кто и чем помогает России

По информации иранского государственного информагентства Mehr News Agency от 23 июля, Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции в октябре 2024 года.

25 июля агентство Bloomberg сообщило, что, по оценкам южнокорейского Банка Кореи, валовой внутренний продукт (ВВП) Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с 2022 годом после ежегодного сокращения с 2019 года. По оценкам Банка Кореи, тяжелая и химическая промышленность Северной Кореи, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогло Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировало северокорейское внутреннее производство.

По сообщениям, Северная Корея передала России до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и их компоненты.

Главное в отчете ISW за 27 июля

По данным аналитиков, ВСУ нанесли успешные удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу и российским военным аэродромам в Саратовской, Рязанской и Мурманской областях в ночь с 26 на 27 июля.

Подразделения ВСУ недавно восстановили позиции вблизи Торецка и продвинулись в Волчанске, а российские войска продвинулись на запад и юго-запад от Донецка.

Напомним, Россия продолжает искать пути обхода западных санкций, заявляя при этом, что они не оказывают особого влияния на страну. К своим схемам Кремль в очередной раз привлек и Беларусь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в ближайшее время Иран получит в свое распоряжение все возможности производства ядерной начинки для своих баллистических ракет. Эксперты ошибались, когда прогнозировали такие сроки больше, чем в год.

Также уже сообщалось, что экономика КНДР снова ожила, поскольку поставки оружия в Россию обеспечили поддержку режима Ким Чен Ина. Об этом свидетельствует рост ВВП страны.