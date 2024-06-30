Повітряна тривога в Україні вранці 30 червня — активність авіації РФ

Російська тактична авіація в небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 30 червня поширилась на Дніпропетровську, Херсонську та інші області у зв'язку з активністю російської тактичної авіації. Раніше тривогу оголошували близько 03:00 через небезпеку балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряну тривогу оголосили в південних областях, а саме в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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