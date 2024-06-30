Повітряна тривога в Україні вранці 30 червня — активність авіації РФ

Росія підняла авіацію — повторна повітряна тривога шириться областями
30 червня 2024 04:35
оновлено: 04:46
Російська тактична авіація в небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз 30 червня поширилась на Дніпропетровську, Херсонську та інші області у зв'язку з активністю російської тактичної авіації. Раніше тривогу оголошували близько 03:00 через небезпеку балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають Повітряні сили.
Таким чином повітряну тривогу оголосили в південних областях, а саме в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.
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