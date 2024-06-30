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Росія підняла авіацію — повторна повітряна тривога шириться областями

30 червня 2024 04:35
оновлено: 04:46
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 30 червня — активність авіації РФ
Російська тактична авіація в небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 червня поширилась на Дніпропетровську, Херсонську та інші області у зв'язку з активністю російської тактичної авіації. Раніше тривогу оголошували близько 03:00 через небезпеку балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вранці 30 червня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на  південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають Повітряні сили.

Чому оголошували тривогу вранці 30 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряну тривогу оголосили в південних областях, а саме в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Мапа повітряної тривоги в Україні 30 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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