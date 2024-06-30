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Повітряна тривога "почервоніла" низкою областей — чим погрожує РФ

30 червня 2024 01:30
оновлено: 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 30 червня — загроза балістики
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 червня охопила низку північно-східних та центральних областей, зокрема Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші. Мешканців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога 30 червня

За даними ПС, повітряна тривога пов'язана з загрозою балістики.

Чому повітряна тривога 30 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" Харківська, Сумська, Полтавська та Дніпропетровська область.

Мапа повітряної тривоги в Україні вночі 30 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Удар по Запорізькій області 29 червня

Нагадаємо, що російські окупанти в суботу, 29 червня, обстріляли Запорізьку область. За даними голови ОВА Івана Федорова, відомо про сімох загиблих та понад 30 поранених. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Запоріжжю.

Також у ДСНС показали відео ліквідації наслідків ракетної атаки Росії у Запорізькій області. Місце влучання — суцільне згарище.

Додамо, що досі триває розбір завалів на місці влучання по багатоповерхівці у Дніпрі, що сталося в п'ятницю, 28 червня. Зеленський розповів подробиці.

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