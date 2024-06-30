Повітряна тривога в Україні вночі 30 червня — загроза балістики

Повітряна тривога "почервоніла" низкою областей — чим погрожує РФ
Повітряна тривога в Україні зараз 30 червня охопила низку північно-східних та центральних областей, зокрема Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші. Мешканців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога 30 червня
За даними ПС, повітряна тривога пов'язана з загрозою балістики.
Наразі "почервоніли" Харківська, Сумська, Полтавська та Дніпропетровська область.
Удар по Запорізькій області 29 червня
Нагадаємо, що російські окупанти в суботу, 29 червня, обстріляли Запорізьку область. За даними голови ОВА Івана Федорова, відомо про сімох загиблих та понад 30 поранених. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Запоріжжю.
Також у ДСНС показали відео ліквідації наслідків ракетної атаки Росії у Запорізькій області. Місце влучання — суцільне згарище.
Додамо, що досі триває розбір завалів на місці влучання по багатоповерхівці у Дніпрі, що сталося в п'ятницю, 28 червня. Зеленський розповів подробиці.
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