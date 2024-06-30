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Центр Вільнянська після ракетного удару РФ — відео ДСНС

30 червня 2024 00:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вільнянськ Запорізької області — відео рятувальників з місця ліквідації наслідків ворожого удару
Наслідки російського удару по Вільнянську Запорізької області. Фото: ДСНС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Держслужба з надзвичаних ситуацій України показала відео ліквідації наслідків ракетної атаки Росії у місті Вільнянськ Запорізької області. Місце влучання — суцільне згарище. За попередніми даними, жертвами чергового удару Кремля стали 7 українців, з них — 2 дітей, понад 30 осіб — поранені. 

Моторошні кадри з центру Вільнянська з'явилися у мережі у суботу, 29 червня. 

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Як повідомляють у ДСНС, 29 червня, близько 20:00, рятувальники загасили всі пожежі на місці ворожих ударів. На ліквідацію наслідків обстрілу задіяли 50 надзвичайників та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання  пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі.

Після російського удару по Вільнянську президент Зеленський заявив, що можна кількома способами подолати російський терор. Для цього ЗСУ мають знищувати пускові установки російських ракет та збільшувати кількість сучасних систем ППО. 

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ДСНС
Запорізька область
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