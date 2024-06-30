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Центр Вольнянской после ракетного удара РФ — видео ГСЧС

30 июня 2024 00:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Вольнянск Запорожской области — видео спасателей с места ликвидации последствий вражеского удара
Последствия российского удара по Вольнянску Запорожской области. Фото: ГСЧС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины показала видео ликвидации последствий ракетной атаки России в городе Вольнянск Запорожской области. Место удара — сплошное пепелище. По предварительным данным, жертвами очередного теракта Кремля стали 7 украинцев, из них — 2 детей, более 30 человек ранены.

Жуткие кадры из центра Вольнянска появились в сети в субботу, 29 июня.

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Как сообщают в ГСЧС, 29 июня, около 20:00, спасатели потушили все пожары на месте вражеских ударов. В ликвидации последствий обстрела было задействовано 50 чрезвычайников и 9 единиц техники.

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску президент Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор . Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.

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