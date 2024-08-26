Повітряна тривога 26 серпня — Росія підняла літаки Ту-95МС

Ту-95МС. Фото: ТСН

Зранку 26 серпня країна-агресор Російська Федерація підняла у повітря 11 бортів Ту-95МС. У більшості областей України оголошено тривогу.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо

"Увага! В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС", — йдеться у повідомленні о 04:43.

Військові попередили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде повідомлено додатково.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Також зазначимо, що у повітряну просторі України продовжують рух ворожі БпЛА.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 04:58, карта повітряних тривог виглядає наступним чином. У більшості регіонів оголосили тривогу.