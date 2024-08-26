Воздушная тревога 26 августа — Россия подняла самолеты Ту-95МС

Ту-95МС. Фото: ТСН

Утром 26 августа страна-агрессор Российская Федерация подняла в воздух 11 бортов Ту-95МС. В большинстве областей Украины объявлена тревога.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Что известно

"Внимание! В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС", — говорится в сообщении в 04:43.

Военные предупредили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет сообщено дополнительно.

Кроме того, в воздушных силах ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Также отметим, что в воздушном пространстве Украины продолжают фиксировать движение вражеских БпЛА.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 04:58, карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В большинстве регионов объявили тревогу.