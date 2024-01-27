Росія планує розмістити свою військову базу в країнах Африки, — ISW

Російські окупанти. Ілюстративне фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Міноборони РФ продовжує докладати зусиль, аби розширити російський вплив та поглинання ексоперацій групи "Вагнера" в Африці. За інформацією підконтрольного МО РФ "Африканський корпус", 26 січня делегація міністерства оборони РФ прибула до Уаґадуґу, що є столицею країни Буркіна-Фасо. Також росіяни планують створити військову базу в країнах Африки.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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"Співпраця" між Африкою та РФ

За словами відомого мілблогера, який пов'язаний з Кремлем, російська делегація буде обговорювати права та повноваження військового контингенту РФ в Буркіна-Фасо та майбутню співпрацю між країнами.

"Мілблогер стверджував, що Буркіна-Фасо, ймовірно, стане "головним координаційним центром" між членами Сахельського альянсу — Буркіна-Фасо, Нігером і Малі, і що формалізація російської військової присутності в Сахелі свідчить про те, що ці відносини, ймовірно, триватимуть роками. Мілблогер також стверджував, що російські ЗМІ також працюють у Буркіна-Фасо, щоб "конкурувати з французькими ЗМІ" і "створювати лояльний інформаційний простір"", — йдеться у повідомленні.

Військові сили РФ в ЦАР

Своєю чергою директор російського офіцерського союзу міжнародної безпеки Олександр Іванов наголосив, що декілька сотень військовослужбовців РФ у Центральноафриканській Республіці буде "достатньо та ефективно".

"Іванов стверджував, що такий російський військовий контингент зміцнить позиції Росії в ЦАР і в регіоні і продемонструє, що співпраця між ЦАР і Росією має "стратегічний довгостроковий характер"", — додали у повідомленні.

Санкції проти Іванова

Як відомо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ОУІС та Іванова за те, що вони проводили дії під підставними компаніями "Вагнер Груп" в ЦАР.

Водночас заяви Іванова, які він проголошує в державних ЗМІ РФ про сили РФ, які в майбутньому з'являться в ЦАР, свідчать про те, що міністерству оборони РФ вдалося ввести деякі колишні структури "вагнерівців" у ЦАР.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання.