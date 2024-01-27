Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія планує розмістити свою військову базу в країнах Африки, — ISW arrow

Росія планує розмістити свою військову базу в країнах Африки, — ISW

27 січня 2024 08:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія планує розмістити свою військову базу в країнах Африки, — ISW
Російські окупанти. Ілюстративне фото: REUTERS/Chingis Kondarov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міноборони РФ продовжує докладати зусиль, аби розширити російський вплив та поглинання ексоперацій групи "Вагнера" в Африці. За інформацією підконтрольного МО РФ "Африканський корпус", 26 січня делегація міністерства оборони РФ прибула до Уаґадуґу, що є столицею країни Буркіна-Фасо. Також росіяни планують створити військову базу в країнах Африки. 

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

"Співпраця" між Африкою та РФ

За словами відомого мілблогера, який пов'язаний з Кремлем, російська делегація буде обговорювати права та повноваження військового контингенту РФ в Буркіна-Фасо та майбутню співпрацю між країнами. 

"Мілблогер стверджував, що Буркіна-Фасо, ймовірно, стане "головним координаційним центром" між членами Сахельського альянсу — Буркіна-Фасо, Нігером і Малі, і що формалізація російської військової присутності в Сахелі свідчить про те, що ці відносини, ймовірно, триватимуть роками. Мілблогер також стверджував, що російські ЗМІ також працюють у Буркіна-Фасо, щоб "конкурувати з французькими ЗМІ" і "створювати лояльний інформаційний простір"", — йдеться у повідомленні. 

Військові сили РФ в ЦАР

Своєю чергою директор російського офіцерського союзу міжнародної безпеки Олександр Іванов наголосив, що декілька сотень військовослужбовців РФ у Центральноафриканській Республіці буде "достатньо та ефективно".

"Іванов стверджував, що такий російський військовий контингент зміцнить позиції Росії в ЦАР і в регіоні і продемонструє, що співпраця між ЦАР і Росією має "стратегічний довгостроковий характер"", — додали у повідомленні.

Санкції проти Іванова

Як відомо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ОУІС та Іванова за те, що вони проводили дії під підставними компаніями "Вагнер Груп" в ЦАР. 

Водночас заяви Іванова, які він проголошує в державних ЗМІ РФ про сили РФ, які в майбутньому з'являться в ЦАР, свідчать про те, що міністерству оборони РФ вдалося ввести деякі колишні структури "вагнерівців" у ЦАР.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання. 

війна
Африка
ПВК Вагнера
військові
окупанти
ISW
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі