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Россия планирует разместить свою военную базу в странах Африки, — ISW

27 января 2024 08:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия планирует разместить свою военную базу в странах Африки, — ISW
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: REUTERS/Chingis Kondarov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Минобороны РФ продолжает прилагать усилия, чтобы расширить российское влияние и поглощение экс-операций группы "Вагнера" в Африке. По информации подконтрольного МО РФ "Африканский корпус", 26 января делегация министерства обороны РФ прибыла в Уагадугу, которая является столицей страны Буркина-Фасо. Также россияне намерены создать военную базу в странах Африки.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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По словам известного милблогера, связанного с Кремлем, российская делегация будет обсуждать права и полномочия военного контингента РФ в Буркина-Фасо и будущее сотрудничество между странами.

"Милблогер утверждал, что Буркина-Фасо, вероятно, станет "главным координационным центром" между членами Сахельского альянса — Буркина-Фасо, Нигером и Мали, и что формализация российского военного присутствия в Сахеле свидетельствует о том, что эти отношения, вероятно, будут продолжаться годами. Милблогер также утверждал, что российские СМИ также работают в Буркина-Фасо, чтобы "конкурировать с французскими СМИ" и "создавать лояльное информационное пространство"", — говорится в сообщении.

Военные силы РФ в ЦАР

В свою очередь директор российского офицерского союза международной безопасности Александр Иванов подчеркнул, что несколько сотен военнослужащих РФ в Центральноафриканской Республике будет "достаточно и эффективно".

"Иванов утверждал, что такой российский военный контингент укрепит позиции России в ЦАР и в регионе и продемонстрирует, что сотрудничество между ЦАР и Россией носит "стратегический долгосрочный характер"", — добавили в сообщении.

Санкции против Иванова

Как известно, Министерство финансов США ввело санкции против ОУИС и Иванова за то, что они производили действия под подставными компаниями "Вагнер Групп" в ЦАР.

В то же время заявления Иванова, которые он провозглашает в государственных СМИ РФ о силах РФ, которые в будущем появятся в ЦАР, свидетельствуют о том, что министерству обороны РФ удалось ввести некоторые бывшие структуры "вагнеровцев" в ЦАР.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", который прибыл в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения.

война
Африка
ЧВК Вагнера
военные
оккупанты
ISW
Россия

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