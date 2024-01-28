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Росія поширює черговий фейк про Зеленського та переговори — деталі

28 січня 2024 13:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія поширює черговий фейк про Зеленського та переговори — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія поширює новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.

Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

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Який фейк розповсюджують росіяни і що насправді є правдою

Згідно з інформацією, що розповсюджується у російських соціальних мережах, стверджується, що Володимир Зеленський зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України. Ці заяви посилаються на статтю у The New York Post.

Проте в оригінальному тексті цієї статті зазначається, що фінансисти з Волл-стріт демонструють значний інтерес до інвестицій в Україну, висловлюючи захоплення її здатністю протистояти кризі.

Зокрема, мільярдер Роберт Крафт серйозно розглядає ідею будівництва заводів на українській території.

Автор статті наголошує, що український лідер зміг переконати великих інвесторів у тому, що він бореться з корупцією та сприяє відновленню економіки країни.

Хоча існує побоювання збільшення інвестицій в Україну через війну, що триває, твердження про те, що Україна опинилася без фінансової підтримки, не відповідає дійсності.

Що говорить Зеленський про переговори з РФ

Зеленський відкрито заявляє про неготовність вести мирні переговори з Путіним, але це не пов'язане із бажанням продовжити бойові дії. На його думку, Росія не зацікавлена у мирі та використовує будь-які угоди для тимчасового припинення військових дій та подальшого накопичення ресурсів для нових атак.

Фейкові новини
Новий фейк РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича та розтиражували її у контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані поширювати бандерівську версію історії України в країнах глобального Півдня, Африки та Латинської Америки.

Також ми писали, що Росія поширює дезінформацію про те, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тож прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей.

Володимир Зеленський
володимир путін
переговори
фейки
гроші
пропаганда
війна в Україні
Росія

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