Россия распространяет очередной фейк про Зеленского и переговоры — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Россия распространяет новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, якобы Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.

Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

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Согласно информации, распространяемой в российских социальных сетях, утверждается, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины. Эти заявления ссылаются на статью в The New York Post.

Однако в оригинальном тексте этой статьи отмечается, что финансисты с Уолл-стрит демонстрируют значительный интерес к инвестициям в Украину, выражая восхищение ее способностью противостоять кризису.

В частности, миллиардер Роберт Крафт серьезно рассматривает идею строительства заводов на украинской территории.

Автор статьи подчеркивает, что украинский лидер смог убедить крупных инвесторов в том, что он борется с коррупцией и способствует восстановлению экономики страны.

Хотя существует опасение увеличения инвестиций в Украину из-за продолжающейся войны, утверждение о том, что Украина оказалась без финансовой поддержки, не соответствует действительности.

Что говорит Зеленский о переговорах с РФ

Зеленский открыто заявляет о неготовности вести мирные переговоры с Путиным, но это не связано с желанием продолжить боевые действия. По его мнению, Россия не заинтересована в мире и использует любые соглашения для временного прекращения военных действий и последующего накопления ресурсов для новых атак.

Новый фейк РФ. Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.

Также мы писали, что Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.