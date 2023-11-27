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Росія посилює мережу шпигунів в Україні — Данілов пояснив, яка їх мета

27 листопада 2023 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія посилює мережу шпигунів в Україні — Данілов пояснив, яка їх мета
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія активізувала свою мережу шпигунів в Україні. Головна мета загарбників — посіяти розбрат між політичним і військовим керівництвом нашої держави та розпалити антиурядові настрої серед громадян.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв’ю The Times.

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"Мета російських агентів — вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення", — пояснив голова РНБО.

Данілов зазначив, що Росія витягнути максимум з так званої напруги між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також наголосив, що Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні".

Втім, Данілов запевнив, що Служба безпеки України в курсі цієї ситуації і працює над нею.

Раніше ми розповідали, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зберігає намір зруйнувати Україну як незалежну державу та готується до довгострокової війни. При цьому Данілов вказав на можливість проведення Росією повномасштабної мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року.

Нагадуємо, що секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що повний перехід економіки на "воєнні рейки" не відбудеться. Він можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. Забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами відбувається зусиллями держави у співпраці з приватними підприємствами.

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