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Россия усиливает сеть шпионов в Украине — Данилов объяснил, какова их цель

27 ноября 2023 12:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия усиливает сеть шпионов в Украине — Данилов объяснил, какова их цель
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россия активизировала свою сеть шпионов в Украине. Главная цель захватчиков — посеять раздор между политическим и военным руководством нашего государства и разжечь антиправительственные настроения среди граждан.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью The Times.

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"Цель российских агентов вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения", — пояснил глава СНБО.

Данилов отметил, что Россия вытянет максимум из так называемого напряжения между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также отметил, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

Впрочем, Данилов заверил, что Служба безопасности Украины в курсе этой ситуации и работает над ней.

Ранее мы рассказывали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия сохраняет намерение разрушить Украину как независимое государство и готовится к долгосрочной войне. При этом Данилов отметил возможность проведения Россией полномасштабной мобилизации после президентских выборов в марте 2024 года.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что полный переход экономики на "военные рельсы" не состоится. Он возможен только в авторитарных государствах вроде бывшего СССР. Обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами осуществляется усилиями государства в сотрудничестве с частными предприятиями.

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