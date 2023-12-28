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Росія приховала справжні втрати людей в окупації після підриву Каховської ГЕС, — AP

28 грудня 2023 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія приховала справжні втрати людей в окупації після підриву Каховської ГЕС, — AP
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська влада на тимчасово окупованих територіях України навмисно занижувала кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня. Ворог заявляв, що 59 людей потонули, однак ця цифра значно більша.

Про це повідомляє Associated Press.

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Жертви внаслідок підриву Каховської ГЕС

Розслідування агенства показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише окупованому загарбниками місті Олешки. На той час населений пункт був одним із найбільш густонаселених у постраждалих від повені районах із близько 16 тисячами жителів. AP пише, що точна кількість загиблих може ніколи не бути відома.

Російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм, коли вони ігнорували накази.

Для розслідування журналісти поспілкувалися з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, однією волонтеркою, яка ховала тіла, а також з двома українськими інформаторами, які передавали розвідувальні дані з цього району українцям. За їхніми свідченнями, масові поховання були розриті, а невпізнані тіла забрали і більше їх ніхто не бачив.

AP зазначає, що влада РФ не відповіла на прохання про коментар.

Слова людей свідчать про цілеспрямовану спробу російської влади приховати справжню кількість загиблих внаслідок терористичного акту окупантів.

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС Чорному морю завдано збитків майже 4 млрд доларів. Ця сума приблизна і збільшуватиметься, оскільки провести повне обстеження поки що неможливо.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

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